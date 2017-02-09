Кабмін звільнив заступника голови Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кабінет міністрів звільнив заступника міністра аграрної політики та продовольства України - керівника апарату Миколу Осійчука. Про це йдеться у розпорядженні уряду №77-р від 8 лютого, передає УНН.
"Звільнити Осійчука Миколу Степановича з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства України – керівника апарату згідно з поданою заявою", - йдеться у повідомленні.
Крім того, розпорядженням №76-р від 8 лютого уряд звільнив Віталія Мущиніна з посади заступника міністра соціальної політики України 6 березня 2017 року за власним бажанням.
Також Кабмін призначив Сергія Ярового першим заступником міністра внутрішніх справ України розпорядженням №72-р від 8 лютого.
Нагадаємо, В.Трояна призначили заступником міністра внутрішніх справ України.
Також нагадаємо, С.Князєва уряд призначив головою Національної поліції України.