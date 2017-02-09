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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин уволил заместителя председателя Минагрополитики

Киев • УНН

 • 11683 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Кабинет министров уволил заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителя аппарата Николая Осийчука. Об этом говорится в распоряжении правительства №77-р от 8 февраля, передает УНН.

Кабмин уволил заместителя председателя Минагрополитики

"Освободить Осийчука Николая Степановича с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителя аппарата согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Кроме того, распоряжением №76-р от 8 февраля правительство освободило Виталия Мущинина с должности заместителя министра социальной политики Украины 6 марта 2017 года по собственному желанию.

Также Кабмин назначил Сергея Ярового первым заместителем министра внутренних дел Украины распоряжением №72-р от 8 февраля.

Напомним, В.Трояна назначили заместителем министра внутренних дел Украины.

Также напомним, С.Князева правительство назначило председателем Национальной полиции Украины.

Украинские Национальные Новости

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