Кабмин уволил заместителя председателя Минагрополитики

"Освободить Осийчука Николая Степановича с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителя аппарата согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Кроме того, распоряжением №76-р от 8 февраля правительство освободило Виталия Мущинина с должности заместителя министра социальной политики Украины 6 марта 2017 года по собственному желанию.

Также Кабмин назначил Сергея Ярового первым заместителем министра внутренних дел Украины распоряжением №72-р от 8 февраля.

Напомним, В.Трояна назначили заместителем министра внутренних дел Украины.

Также напомним, С.Князева правительство назначило председателем Национальной полиции Украины.