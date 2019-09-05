Кабмін звільнив підозрюваного у шахрайстві Гримчака
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Кабінет міністрів України видав розпорядження про звільнення чотирьох заступників міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, у тому числі Юрія Гримчака, підозрюваного у шахрайстві. Тексти відповідних розпоряджень опубліковано на Урядовому порталі, передає УНН.
Так, розпорядженням № 719-р від 4 вересня звільнено Куркчі Юсуфа Ібрагімовича з посади першого заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Розпорядженням № 720-р від 4 вересня звільнено Вороніну Вікторію Вікторівну з посади заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Розпорядженням № 721-р від 4 вересня звільнено Гримчака Юрія Миколайовича з посади заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Розпорядженням № 722-р від 4 вересня звільнено Туку Георгія Борисовича з посади заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Нагадаємо, 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).
Зазначається, що зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.
У НАБУ повідомили, що затримали чиновників "на гарячому" під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США.
16 серпня Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 6 млн грн.
Після цього захист подав апеляційну скаргу на рішення суду щодо обрання Гримчаку запобіжного заходу.