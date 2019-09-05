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6 марта, 19:19 • 89398 просмотра

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6 марта, 17:12 • 115150 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106898 просмотра

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6 марта, 14:10 • 113499 просмотра

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Кабмин уволил подозреваемого в мошенничестве Грымчака

Кабмин уволил подозреваемого в мошенничестве Грымчака

Киев  •  УНН

 • 15350 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Кабинет министров Украины издал распоряжение об увольнении четырех заместителей министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в том числе Юрия Грымчака, подозреваемого в мошенничестве. Тексты соответствующих распоряжений опубликовано на Правительственном портале, передает УНН.

Так, распоряжением № 719-р от 4 сентября уволен Куркчи Юсуф Ибрагимович с должности первого заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Распоряжением № 720-р от 4 сентября уволена Воронина Виктория Викторовна с должности заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Распоряжением № 721-р от 4 сентября уволен Грымчак Юрий Николаевич с должности заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Распоряжением № 722-р от 4 сентября уволен Тука Георгий Борисович с должности заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

В НАБУ сообщили, что задержали чиновников "на горячем" во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.

16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

После этого защита подала апелляционную жалобу на решение суда об избрании Грымчаку меры пресечения.

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