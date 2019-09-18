Кабмін звільнив голову Інституту нацпам'яті В'ятровича
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Кабінет міністрів звільнив Володимира В'ятровича з посади голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича. Про це УНН повідомили у пресслужбі УІНП.
"Сьогодні, 18 вересня, Кабінет міністрів України звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який обійняв цю посаду у березні 2014 року", - зазначили в Інституті.
Як вказано, В’ятрович провів інституційну реформу Інституту, що став - за європейською практикою - органом влади.
Нагадаємо, В’ятрович завершив каденцію на посаді голови Інституту нацпам’яті.
Додамо, 25 березня 2014 року В’ятрович був призначений очільником Українського інституту національної пам'яті.