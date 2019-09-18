Кабмин уволил главу Института нацпамяти Вьятровича

"Сегодня, 18 сентября, Кабинет министров Украины уволил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вьятровича, который занял эту должность в марте 2014 года", - отметили в Институте.

Как указано, Вятрович провел институциональную реформу Института, что стал - по европейской практике - органом власти.

Напомним, Вятрович завершил каденцию на посту главы Института нацпамяти.

Добавим, 25 марта 2014 года Вятрович был назначен главой Украинского института национальной памяти.