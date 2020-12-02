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Кабмін зробив низку кадрових змін

Кабмін зробив низку кадрових змін

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.

“Кабмін погодив призначення:

- Вовнюка Анатолія Віталійовича — заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Лоркіпанідзе Андрія Юрійовича - заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”, - повідомив Гончаренко.

Також уряд призначив Сергія Прохорова першим заступником Голови Державної інспекції містобудування України та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків Голови.

Кабмін звільнив Ірину Овчаренко з посади першого заступника Голови Нацагентства України з питань державної служби.

“Кабмін погодив тимчасове покладення виконання обов'язків:

- директора ПАТ "Український інститут із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури "Дніпрозв'язок" на Турбу Романа Олеговича;

- генерального директора ДП "Завод "Електроважмаш" на Кравця Артема Сергійовича”, - повідомив нардеп.

Зазначимо, що також уряд погодив звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської ОДА.

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