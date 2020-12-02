Кабмін зробив низку кадрових змін
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.
“Кабмін погодив призначення:
- Вовнюка Анатолія Віталійовича — заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Лоркіпанідзе Андрія Юрійовича - заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”, - повідомив Гончаренко.
Також уряд призначив Сергія Прохорова першим заступником Голови Державної інспекції містобудування України та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків Голови.
Кабмін звільнив Ірину Овчаренко з посади першого заступника Голови Нацагентства України з питань державної служби.
“Кабмін погодив тимчасове покладення виконання обов'язків:
- директора ПАТ "Український інститут із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури "Дніпрозв'язок" на Турбу Романа Олеговича;
- генерального директора ДП "Завод "Електроважмаш" на Кравця Артема Сергійовича”, - повідомив нардеп.
Зазначимо, що також уряд погодив звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської ОДА.