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Кабмін змінив умови надання грантів для виробництв переробної галузі

Київ • УНН

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Уряд розширив можливості отримання грантів для виробництв у зоні бойових дій та поліграфічної галузі. Змінено вимоги щодо працевлаштування та співфінансування проектів.

Кабмін змінив умови надання грантів для виробництв переробної галузі

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку надання грантів на виробництв переробної галузі, розширивши можливості їх отримання  для виробництв у зоні бойових дій та поліграфічної галузі. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН

Деталі 

За словами Мельничука, уряд вніс зміни до порядку надання грантів на розвиток виробництва переробних підприємств в частині:

  • надання можливості отримання грантів субʼєктам господарювання, що провадять свою діяльність на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні до 80 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 20 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних);
  • надання грантів субʼєктам господарювання, які провадять/планують провадити свою господарську діяльність з тиражування записаної інформації та поліграфічної діяльності за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні до 80 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 20 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних);
  • заміни обовʼязкової умови надання грантів щодо обовʼязкового працевлаштування до 25 осіб на 5 осіб з обовʼязковою сплатою 20 відсотків єдиного соціального внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування із заробітної плати осіб, які будуть працевлаштовані на посади створені в межах проекту від розміру запитуваного гранту; уточнення процедури моніторингу виконання надання грантів.

Уряд підтримав законопроєкт про запровадження електронної системи в земельній сфері - Мінагрополітики 11.10.24, 13:46 • 13435 переглядiв

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