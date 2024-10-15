Кабмин изменил условия предоставления грантов для производств перерабатывающей отрасли

Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления грантов на производства перерабатывающей отрасли, расширив возможности их получения для производств в зоне боевых действий и полиграфической отрасли. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Мельничука, правительство внесло изменения в порядок предоставления грантов на развитие производства перерабатывающих предприятий в части:

предоставление возможности получения грантов субъектам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, при условии софинансирования с получателем в соотношении до 80 процентов стоимости проекта - за счет грантов, не менее 20 процентов - за счет средств получателя (собственных или кредитных);

предоставление грантов субъектам хозяйствования, которые осуществляют/планируют осуществлять свою хозяйственную деятельность по тиражированию записанной информации и полиграфической деятельности при условии софинансирования с получателем в соотношении до 80 процентов стоимости проекта - за счет грантов, не менее 20 процентов - за счет средств получателя (собственных или кредитных);

замены обязательного условия предоставления грантов относительно обязательного трудоустройства до 25 человек на 5 человек с обязательной уплатой 20 процентов единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с заработной платы лиц, которые будут трудоустроены на должности созданные в рамках проекта от размера запрашиваемого гранта; уточнения процедуры мониторинга выполнения предоставления грантов.

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