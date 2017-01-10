Кабмін завтра планує затвердити план основних заходів цивільного захисту на 2017 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні уряду, яке заплановане на 11 січня, розгляне проект розпорядження про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.
За інформацією уряду, цей проект розпорядження представить міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Також урядовці збираються схвалити проект закону про ратифікацію угоди між урядами України та Норвегії про технічне і фінансове співробітництво, про що доповість перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Крім того, С.Кубів представить членам уряду проект закону про ратифікацію угоди між урядом України і Європейським Союзом щодо участі України в програмі ЄС „Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014—2020)”.
На завтрашньому засіданні планується внести зміни до положення про митні декларації, а також затвердити порядок імпорту біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей.