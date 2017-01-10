Кабмин завтра планирует утвердить план основных мероприятий гражданской защиты на 2017 год
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Кабинет министров Украины на заседании правительства, которое запланировано на 11 января, рассмотрит проект распоряжения об утверждении плана основных мероприятий гражданской защиты на 2017 год. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.
По информации правительства, этот проект распоряжения представит министр внутренних дел Арсен Аваков.
Также чиновники собираются одобрить проект закона о ратификации соглашения между правительствами Украины и Норвегии о техническом и финансовом сотрудничестве, о чем доложит первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Кроме того, С.Кубив представит членам правительства проект закона о ратификации соглашения между правительством Украины и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020)".
На завтрашнем заседании планируется внести изменения в положение о таможенных декларациях, а также утвердить порядок импорта биологических контрольных организмов для проведения научных исследований или биологического контроля и вредных организмов, которые завозятся для научно-исследовательских целей.