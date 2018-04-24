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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Кабмін завтра планує передати РНБО санкційний список російських олігархів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України планує завтра, 25 квітня, передати на розгляд Ради національної безпеки і оборони України розширений список санкцій щодо олігархів та компаній з Російської Федерації. Про це УНН повідомило поінформоване джерело в уряді.

Кабмін завтра планує передати РНБО санкційний список російських олігархів

"Мають передати завтра після обіду", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 10 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що українські санкції проти РФ, зокрема, російських олігархів, будуть винесені на розгляд РНБО найближчими днями і будуть введені. 

Мінфін США доповнив список російських бізнесменів і топ-менеджерів, проти яких введені санкції. У новому списку санкцій виявилися кілька десятків людей і 15 компаній. 

У МЗС Росії заявили, що РФ не залишить нові санкції США "без жорсткої відповіді". 

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