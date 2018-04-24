Кабмин завтра планирует передать СНБО санкционный список российских олигархов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины планирует завтра, 25 апреля, передать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины расширенный список санкций в отношении олигархов и компаний из Российской Федерации. Об этом УНН сообщил информированный источник в правительстве.
"Должны передать завтра после обеда", - сказал собеседник агентства.
Напомним, 10 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские санкции против РФ, в частности, российских олигархов, будут вынесены на рассмотрение СНБО в ближайшие дни и будут введены.
Минфин США дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом списке санкций оказались несколько десятков человек и 15 компаний.
В МИД России заявили, что РФ не оставит новые санкции США "без жесткого ответа".