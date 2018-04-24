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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин завтра планирует передать СНБО санкционный список российских олигархов

Киев • УНН

 • 102707 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины планирует завтра, 25 апреля, передать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины расширенный список санкций в отношении олигархов и компаний из Российской Федерации. Об этом УНН сообщил информированный источник в правительстве.

Кабмин завтра планирует передать СНБО санкционный список российских олигархов

"Должны передать завтра после обеда", - сказал собеседник агентства.

Напомним, 10 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские санкции против РФ, в частности, российских олигархов, будут вынесены на рассмотрение СНБО в ближайшие дни и будут введены.

Минфин США дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом списке санкций оказались несколько десятков человек и 15 компаний.

В МИД России заявили, что РФ не оставит новые санкции США "без жесткого ответа".

Украинские Национальные Новости

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