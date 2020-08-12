Кабмін затвердив ремонт на двох ділянках дороги Київ-Харків-Довжанський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок для капітального ремонту дороги державного значення М-03 "Київ-Харків-Довжанський". Відповідне рішення підтримали на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Так, проектом акту пропонується надати службі автомобільних доріг у Полтавській області на розроблення з урахуванням вимог національних стандартів, норм і правил землеустрою дозвіл на відведення земельних ділянок держвласності загальною площею 2,34 га, що перебувають у постійному користуванні ДП "Полтавське лісове господарство" для капітального ремонту дороги державного значення М-03.
"Те ж по М-03 по Київ-Харків-Довжанський вже на інших ділянках. Те ж саме службі автомобільних доріг вже у Харківській області на розроблення з урахуванням вимог національних стандартів, норм і правил землеустрою дозвіл на відведення земельних ділянок держвласності загальною площею 0,55 га, що перебувають у постійному користуванні ДП "Жовтневе лісове господарство" для реконструкції і обслуговування автомобільною дороги державного значення М-03", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Нагадаємо, що українці закликали бізнес не руйнувати дороги своїми перевантаженими фурами.