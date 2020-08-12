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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72780 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99721 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:46 • 123796 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105649 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125553 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100809 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101707 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

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Кабмин утвердил ремонт на двух участках дороги Киев-Харьков-Довжанский

Кабмин утвердил ремонт на двух участках дороги Киев-Харьков-Довжанский

Киев  •  УНН

 • 15827 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины утвердил распоряжение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу двух земельных участков для капитального ремонта дороги государственного значения М-03 "Киев-Харьков-Довжанский". Соответствующее решение поддержали на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Так, проектом акта предлагается предоставить службе автомобильных дорог в Полтавской области на разработку с учетом требований национальных стандартов, норм и правил землеустройства разрешение на отвод земельных участков госсобственности общей площадью 2,34 га, находящиеся в постоянном пользовании ГП "Полтавское лесное хозяйство" для капитального ремонта дороги государственного значения М-03.

"То же по М-03 по Киев-Харьков-Довжанский уже на других участках. То же самое службе автомобильных дорог уже в Харьковской области на разработку с учетом требований национальных стандартов, норм и правил землеустройства разрешение на отвод земельных участков госсобственности общей площадью 0,55 га, находящиеся в постоянном пользовании ГП "Октябрьское лесное хозяйство" для реконструкции и обслуживания автомобильной дороги государственного значения М-03", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, что украинцы призвали бизнес не разрушать дороги своими перегруженными фурами.

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