Кабмін затвердив порядок з проведення конкурсу на посади в ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект постанови про затвердження типового порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань. Відповідний проект рішення був ухвалений сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що цей проект постанови має бути доопрацьований у триденний термін "з урахуванням пропозицій заінтересованих органів".
Як повідомляв УНН, 16 листопада директором Державного бюро розслідувань обрано Романа Трубу. За цього кандидата проголосували 9 з 11 членів конкурсної комісії.