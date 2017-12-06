Кабмин утвердил порядок по проведению конкурса на должности в ГБР

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что этот проект постановления должен быть доработан в трехдневный срок "с учетом предложений заинтересованных органов".

Как сообщал УНН, 16 ноября директором Государственного бюро расследований избрали Романа Трубу. За этого кандидата проголосовали 9 из 11 членов конкурсной комиссии.