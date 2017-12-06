Кабмин утвердил порядок по проведению конкурса на должности в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект постановления об утверждении типового порядка проведения открытого конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований. Соответствующий проект решения был принят сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что этот проект постановления должен быть доработан в трехдневный срок "с учетом предложений заинтересованных органов".
Как сообщал УНН, 16 ноября директором Государственного бюро расследований избрали Романа Трубу. За этого кандидата проголосовали 9 из 11 членов конкурсной комиссии.