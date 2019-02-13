Кабмін затвердив порядок використання коштів держбюджету для експортно-кредитного агентства
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства, передає УНН.
Створене майже рік тому Експортно-кредитне агентство повинне запрацювати повномасштабно у 2019 році.
Раніше Гройсман наполягав, щоб Експортно-кредитне агентство запустили у 2018 році. Згодом у МЕРТ заявили про проблеми, що виникли при створенні Експортно-кредитного агентства.
У листопаді Верховна Рада провалила виділення коштів на запуск Експортно-кредитного агентства.
Кабмін створив Експортно-кредитне агентство на початку лютого 2018 року.