Кабмін затвердив порядок використання коштів держбюджету для експортно-кредитного агентства

Створене майже рік тому Експортно-кредитне агентство повинне запрацювати повномасштабно у 2019 році.

Раніше Гройсман наполягав, щоб Експортно-кредитне агентство запустили у 2018 році. Згодом у МЕРТ заявили про проблеми, що виникли при створенні Експортно-кредитного агентства.



У листопаді Верховна Рада провалила виділення коштів на запуск Експортно-кредитного агентства.



Кабмін створив Експортно-кредитне агентство на початку лютого 2018 року.