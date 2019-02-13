Кабмин утвердил порядок использования средств госбюджета для экспортно-кредитного агентства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Кабинет министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по созданию и организации функционирования экспортно-кредитного агентства, передает УНН.
Созданное почти год назад Экспортно-кредитное агентство должно заработать полномасштабно в 2019 году.
Ранее Гройсман настаивал, чтобы Экспортно-кредитное агентство запустили в 2018 году. Впоследствии в МЭРТ заявили о проблемах, возникших при создании Экспортно-кредитного агентства.
В ноябре Верховная Рада провалила выделение средств на запуск Экспортно-кредитного агентства.
Кабмин создал Экспортно-кредитное агентство на начале февраля 2018 года.