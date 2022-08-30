Кабмін затвердив порядок компенсації витрат за житло для внутрішньо переміщених осіб

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«Затверджено Положення про функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов’язаних з компенсацією за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб. Викладено в новій редакції Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану», – повідомив Мельничук.

Нагадаємо

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що на випадок погіршення ситуації на фронті обов'язкова евакуація може пройти в Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.