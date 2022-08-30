Кабмин утвердил порядок компенсации расходов на жилье для внутренне перемещенных лиц

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«Утверждено Положение о функционировании информационно-аналитической системы учета данных, связанных с компенсацией за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц. Изложен в новой редакции Порядок компенсации затрат на временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения», – сообщил Мельничук.

Напомним

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в случае ухудшения ситуации на фронте обязательная эвакуация может пройти в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.