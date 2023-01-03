Кабмін затвердив положення про особливості імпорту електроенергії під час осінньо-зимового періоду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років в умовах воєнного стану в Україні. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, пише УНН.
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«Затверджено Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років в умовах правового режиму воєнного стану в Україні», - написав Мельничук.
Деталі
За його словами, створено умови для постачання споживачам імпортованої електричної енергії на ринкових засадах разом із додатковим захистом від планових примусових відключень через наявні в об’єднаній енергосистемі балансові обмеження.
«Передбачено не застосовування заходів обмеження відбору електричної енергії до споживачів, яким постачається імпортована електрична енергія. У разі застосування спеціальних графіків відключення, які обумовлені необхідністю запобігання системній аварії в ОЕС України внаслідок збройної агресії рф, постачання імпортованої електричної енергії споживачам може бути припинено», - повідомив Мельничук.
Доповнення
Україна потребує автотрансформаторів та потужних генераторів.
Кабінет міністрів України на час воєнного стану спростив будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій. Для цього знято вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів.