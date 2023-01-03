Кабмин утвердил положение об особенностях импорта электроэнергии во время осенне-зимнего периода

Цитата

«Утверждено Положение об особенностях импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2022/2023 годов в условиях правового режима военного положения в Украине», - написал Мельничук.

Детали

По его словам, созданы условия для поставки потребителям импортируемой электрической энергии на рыночных началах вместе с дополнительной защитой от плановых принудительных отключений из-за имеющихся в объединенной энергосистеме балансовых ограничений.

«Предусмотрено не применение мер ограничения отбора электрической энергии к потребителям, которым поставляется импортируемая электрическая энергия. В случае применения специальных графиков отключения, которые обусловлены необходимостью предотвращения системной аварии в ОЭС Украины вследствие вооруженной агрессии рф, поставки импортируемой электрической энергии потребителям могут быть прекращены», - сообщил Мельничук.

Дополнение

Украина нуждается в автотрансформаторах и мощных генераторах.

Кабинет министров Украины на время военного положения упростил строительство воздушных линий электропередач и подстанций. Для этого снято требование проведения оценки воздействия на окружающую среду в отношении таких объектов.