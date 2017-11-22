Кабмін затвердив новий склад наглядової ради "Нафтогазу" (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кабмін затвердив новий склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення без обговорення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
За словами прем’єра Володимира Гройсмана після того, як кілька членів наглядової ради компанії залишили її склад він провів "консультації з європейськими партнерами щодо відбору членів ради".
Як зазначив очільник уряду до нового складу наглядової ради увійшли: Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Стів Фейсен, Олександр Гриценко (голова правління "Укрексімбанку - ред).
Говорячи про членів наглядової ради Гройсман зазначив, що Клер Спотісвуд брала участь у створенні газового ринку Великобританії, Бруно Лескуа "працював на керівних посадах у компанії Gaz de france".
Нагадаємо, Кабмін скасував конкурсний відбір на посаду члена наглядової ради "Нафтогазу".