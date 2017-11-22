Кабмін затвердив новий склад наглядової ради "Нафтогазу" (доповнено)

За словами прем’єра Володимира Гройсмана після того, як кілька членів наглядової ради компанії залишили її склад він провів "консультації з європейськими партнерами щодо відбору членів ради".

Як зазначив очільник уряду до нового складу наглядової ради увійшли: Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Стів Фейсен, Олександр Гриценко (голова правління "Укрексімбанку - ред).

Говорячи про членів наглядової ради Гройсман зазначив, що Клер Спотісвуд брала участь у створенні газового ринку Великобританії, Бруно Лескуа "працював на керівних посадах у компанії Gaz de france".

Нагадаємо, Кабмін скасував конкурсний відбір на посаду члена наглядової ради "Нафтогазу".