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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 11309 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета "Нафтогаза" (дополнено)

Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета "Нафтогаза" (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 15587 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение без обсуждения было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.

По словам премьера Владимира Гройсмана после того, как несколько членов наблюдательного совета компании оставили ее состав он провел "консультации с европейскими партнерами по отбору членов совета".

Как отметил глава правительства в новый состав наблюдательного совета вошли: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Стив Фейсен, Александр Гриценко (председатель правления "Укрэксимбанка - ред).

Говоря о членах наблюдательного совета Гройсман отметил, что Клэр Спотисвуд участвовала в создании газового рынка Великобритании, Бруно Лескуа "работал на руководящих должностях в компании Gaz de france".

Напомним, Кабмин отменил конкурсный отбор на должность члена наблюдательного совета "Нафтогаза".

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