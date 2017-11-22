Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета "Нафтогаза" (дополнено)

По словам премьера Владимира Гройсмана после того, как несколько членов наблюдательного совета компании оставили ее состав он провел "консультации с европейскими партнерами по отбору членов совета".

Как отметил глава правительства в новый состав наблюдательного совета вошли: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Стив Фейсен, Александр Гриценко (председатель правления "Укрэксимбанка - ред).

Говоря о членах наблюдательного совета Гройсман отметил, что Клэр Спотисвуд участвовала в создании газового рынка Великобритании, Бруно Лескуа "работал на руководящих должностях в компании Gaz de france".

Напомним, Кабмин отменил конкурсный отбор на должность члена наблюдательного совета "Нафтогаза".