Кабмін затвердив новий алгоритм розрахунку тарифів на тепло для будинків без лічильників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Кабінет міністрів затвердив новий алгоритм розрахунку тарифів на теплову енергію для будинків без лічильників у містах, в яких у 50% помешкань встановлені лічильники на тепло. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Передбачається, що тариф для споживачів, які живуть в таких будинках, визначатимуть, виходячи із середнього споживання тепла на один квадратний метр опалювальної площі у будинках з лічильниками.
Як зазначив голова Нацкомісії з питань регулювання електроенергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк, на сьогоднішній день у 61% багатоквартирних будинків встановлено теплові лічильники.
“Згідно з інвестиційними програмами, цей показник має зрости до 88%”, — зазначив він.