Кабмин утвердил новый алгоритм расчета тарифов на тепло для домов без счетчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Кабинет министров утвердил новый алгоритм расчета тарифов на тепловую энергию для домов без счетчиков в городах, в которых в 50% квартир установлены счетчики на тепло. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Предполагается, что тариф для потребителей, которые живут в таких домах, будут определять, исходя из среднего потребления тепла на один квадратный метр отапливаемой площади в домах со счетчиками.
Как отметил глава Нацкомиссии по вопросам регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, на сегодняшний день в 61% многоквартирных домов установлены тепловые счетчики.
"Согласно инвестиционным программам, этот показатель должен вырасти до 88%", - отметил он.