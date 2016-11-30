Кабмин утвердил новый алгоритм расчета тарифов на тепло для домов без счетчиков

Предполагается, что тариф для потребителей, которые живут в таких домах, будут определять, исходя из среднего потребления тепла на один квадратный метр отапливаемой площади в домах со счетчиками.

Как отметил глава Нацкомиссии по вопросам регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, на сегодняшний день в 61% многоквартирных домов установлены тепловые счетчики.

"Согласно инвестиционным программам, этот показатель должен вырасти до 88%", - отметил он.