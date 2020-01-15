Кабмін затвердив Дорожню стратегію на 2020-й рік
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Під час засідання Кабінету Міністрів у середу, 15 січня, було затверджено Дорожню стратегію на 2020-й рік. Про відповідне рішення уряду повідомив у Telegram-каналі Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
"Затвердили Дорожню стратегію на 2020-й рік. Клаптикові ремонти мають відійти у минуле. Натомість буде комплексне якісне дорожнє будівництво. Лише на 2020-й рік у Дорожньому фонді закладено понад 66 млрд грн", - написав прем’єр.
З його слів, із згаданої суми на дороги піде 31,5 млрд грн бюджетних коштів. Ще 20,5 млрд грн — це кошти міжнародних організацій.
"Ми ставимо амбітну мету – за рік побудувати та відремонтувати не менше 4 тисяч кілометрів доріг. Як ми і обіцяли, 2020 рік стане Роком Ефективності. Дороги — частина великої інфраструктурної модернізації України", - додав Гончарук.
Нагадаємо, раніше в уряді заявили, що в 2020 році українці зможуть отримати вдвічі більше відремонтованих доріг, ніж планувалося.