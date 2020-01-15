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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110588 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113181 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111677 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124043 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103995 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107315 просмотра

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5 марта, 08:02 • 107571 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131777 просмотра

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Кабмин утвердил Дорожную стратегию на 2020-й год

Кабмин утвердил Дорожную стратегию на 2020-й год

Киев  •  УНН

 • 15214 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Во время заседания Кабинета Министров в среду, 15 января, была утверждена Дорожная стратегия на 2020-й год. О соответствующем решении правительства сообщил в Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

"Утвердили Дорожную стратегию на 2020-й год. Клочковые ремонты должны отойти в прошлое. Вместо этого будет комплексное качественное дорожное строительство. Только на 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн", - написал премьер.

По его словам, из упомянутой суммы на дороги пойдет 31,5 млрд грн бюджетных средств. Еще 20,5 млрд грн - это средства международных организаций.

"Мы ставим амбициозную цель - за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог. Как мы и обещали, в 2020 год станет Годом Эффективности. Дороги - часть большой инфраструктурной модернизации Украины", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что в 2020 году украинцы смогут получить вдвое больше отремонтированных дорог, чем планировалось.

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