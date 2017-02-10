Кабмін затримує призначення новообраного керівника ДП “Укрхімтрансаміак”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Мінекономрозвитку неодноразово зверталось до Кабміну з проханням прискорити процес призначення новообраного керівника стратегічного державного підприємства “Укрхімтрансаміак”. Про це УНН повідомили у відомстві.
“Призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, таких як ДП Міжнародний аеропорт „Бориспіль“, ДП „Укрхімтрансаміак“ та ДП „Маріупольський морський торговий порт“, належить до компетенції Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку неодноразово зверталось з проханням, щоб прискорити цей процес”, — повідомили у відомстві.
Наразі тимчасово виконуючий обов’язки на ДП “Укрхімтрансаміак — Ігор Трегубенко.
За даними ЗМІ, раніше Ігор Трегубенко працював на ДП “Укрхімтрансаміак” заступником Віктора Бондика, звільненого Мінекономрозвитку за порушення законодавства та недотримання контракту, а також за невиконання вимог Держфінінспекції.
Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів обіцяв, що переможці відкритих конкурсів на посаду керівників ДП Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, ДП “Укрхімтрансаміак” та ДП “Маріупольський морський торговий порт” будуть призначені до 2 грудня 2016 року. Однак жоден з них досі не призначений.
Тим часом у ДП “Укрхімтрансаміак” заявили, що мають намір законсервувати магістральний аміакопровід. Консервація аміакопроводу “Тольятті-Одеса” призведе до повної зупинки транзиту аміаку через територію України.