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Кабмін затримує призначення новообраного керівника ДП “Укрхімтрансаміак”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Мінекономрозвитку неодноразово зверталось до Кабміну з проханням прискорити процес призначення новообраного керівника стратегічного державного підприємства “Укрхімтрансаміак”. Про це УНН повідомили у відомстві.

Кабмін затримує призначення новообраного керівника ДП “Укрхімтрансаміак”

“Призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, таких як ДП Міжнародний аеропорт „Бориспіль“, ДП „Укрхімтрансаміак“ та ДП „Маріупольський морський торговий порт“, належить до компетенції Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку неодноразово зверталось з проханням, щоб прискорити цей процес”, — повідомили у відомстві.

Наразі тимчасово виконуючий обов’язки на ДП “Укрхімтрансаміак — Ігор Трегубенко.

За даними ЗМІ, раніше Ігор Трегубенко працював на ДП “Укрхімтрансаміак” заступником Віктора Бондика, звільненого Мінекономрозвитку за порушення законодавства та недотримання контракту, а також за невиконання вимог Держфінінспекції.

Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів обіцяв, що переможці відкритих конкурсів на посаду керівників ДП Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, ДП “Укрхімтрансаміак” та ДП “Маріупольський морський торговий порт” будуть призначені до 2 грудня 2016 року. Однак жоден з них досі не призначений.

Тим часом у ДП “Укрхімтрансаміак” заявили, що мають намір законсервувати магістральний аміакопровід. Консервація аміакопроводу “Тольятті-Одеса” призведе до повної зупинки транзиту аміаку через територію України.

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