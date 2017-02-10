Кабмин задерживает назначение новоизбранного руководителя ГП "Укрхимтрансаммиак"

"Назначение руководителей особо важных для экономики предприятий, таких как ГП Международный аэропорт" Борисполь ", ГП" Укрхимтрансаммиак "и ГП" Мариупольский морской торговый порт ", относится к компетенции Кабинета Министров Украины, Минэкономразвития неоднократно обращалось с просьбой, чтобы ускорить этот процесс", - сообщили в ведомстве.

Сейчас временно исполняющий обязанности на ГП "Укрхимтрансаммиак - Игорь Трегубенко.

По данным СМИ, ранее Игорь Трегубенко работал на ГП "Укрхимтрансаммиак" заместителем Виктора Бондыка, уволенного Минэкономразвития за нарушение законодательства и несоблюдение контракта, а также за невыполнение требований Госфининспекции .

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив обещал, что победители открытых конкурсов на должность руководителей ГП Международный аэропорт "Борисполь", ГП "Укрхимтрансаммиак" и ГП "Мариупольский морской торговый порт" будут назначены до 2 декабря 2016 года. Однако ни один из них до сих пор не назначен .

Между тем в ГП "Укрхимтрансаммиак" заявили, что намерены законсервировать магистральный аммиакопровод. Консервация аммиакопровода "Тольятти-Одесса" приведет к полной остановке транзита аммиака через территорию Украины.