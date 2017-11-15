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Кабмін започаткував 50 академічних стипендій на честь героїв Небесної сотні

Кабмін започаткував 50 академічних стипендій на честь героїв Небесної сотні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив постанову про заснування 50 академічних стипендій на честь 10 наймолодших Героїв Небесної Сотні, а також 25 стипендій на честь 5 Героїв для молодих вчених, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Мінсоцполітики.

За інформацією Мінсоцполітики, стипендії для студентів і курсантів виплачуватимуть щомісяця протягом навчального року. Студенти отримуватимуть їх у розмірі, встановленому Кабміном (нині розмір іменних стипендії КМУ становить для ВНЗ І-ІІ рівня акредитації — 1900 грн; ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ — 2480 грн), а курсанти — у розмірі прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року (зараз це 1544 грн).

У той же час, як зазначили у відомстві, стипендії для молодих вчених призначатимуть щороку до Дня Гідності та Свободи, терміном на один рік. Їх щомісячний розмір становитиме 2 прожиткових мінімуми на початок бюджетного року (нині це 3 088 грн). Докладніший порядок їх призначення буде визначено в окремому Положенні, яке найближчим часом розроблять МОН та Мінфін.

Відповідно до постанови, академічні стипендії надаватимуться студентам та курсантам державних вишів за 10-ма спеціальностями. Зокрема, встановлено по 5 академічних стипендій:

імені Василя Мойсея для спеціальності “Фізична терапія, ерготерапія”;

імені Владислава Зубенка для спеціальності “Залізничний транспорт”;

імені Дмитра Пагора для спеціальності “Агроінженерія”;

імені Дмитра Чернявського для спеціальності “Економіка”;

імені Івана Тарасюка для спеціальності “Військове управління (за видами збройних сил)”;

імені Ігоря Костенка для спеціальності “Географія”;

імені Олександра Плеханова для спеціальності “Архітектура та містобудування”;

імені Сергія Байдовського для спеціальності “Інженерія програмного забезпечення”;

імені Сергія Нігояна для спеціальності “Сценічне мистецтво”;

імені Юрія Дяковського для спеціальності “Психологія”.

Для молодих вчених стипендії встановлено на честь: Дмитра Максимова, Назарія Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка, Юрія Поправки.

Нагадаємо, Рада надала статус учасників бойових дій активістам Євромайдану.

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