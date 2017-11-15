Кабмин начал 50 академических стипендий в честь героев Небесной сотни

ukru
Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 11293 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 27723 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 39516 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45806 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43014 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90659 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98698 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125860 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115961 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 150582 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

11 марта, 05:39 • 111868 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 126783 просмотра
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

09:37 • 102405 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11:17 • 100920 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 101404 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 101404 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 126783 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 125860 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 127739 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 150582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 5463 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 108917 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 116091 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 116966 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 122291 просмотра
Актуальное
Кабмин начал 50 академических стипендий в честь героев Небесной сотни

Кабмин начал 50 академических стипендий в честь героев Небесной сотни

Киев  •  УНН

 • 13594 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление об учреждении 50 академических стипендий в честь 10 молодых Героев Небесной Сотни, а также 25 стипендий в честь 5 Героев для молодых ученых, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоцполитики.

По информации Минсоцполитики, стипендии для студентов и курсантов будут выплачивать ежемесячно в течение учебного года. Студенты будут получать их в размере, установленном Кабмином (сейчас размер именных стипендии КМУ составляет для вузов III уровня аккредитации - 1900 грн; вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений - 2480 грн), а курсанты - в размере прожиточного минимума на 1 января текущего года (сейчас это 1544 грн).

В то же время, как отметили в ведомстве, стипендии для молодых ученых назначать ежегодно ко Дню Достоинства и Свободы, сроком на один год. Их ежемесячный размер составит 2 прожиточных минимума на начало бюджетного года (сейчас это 3088 грн). Более подробный порядок их назначения будут определены в отдельном Положении, которое в ближайшее время разработают МОН и Минфин.

Согласно постановлению, академические стипендии будут предоставляться студентам и курсантам государственных вузов по 10-ти специальностям. В частности, установлено по 5 академических стипендий:

имени Василия Моисея для специальности "Физическая терапия, Эрготерапия";

имени Владислава Зубенко для специальности "Железнодорожный транспорт";

имени Дмитрия Пагора для специальности "Агроинженерия";

имени Дмитрия Чернявского для специальности "Экономика";

имени Ивана Тарасюка для специальности "Военное управление (по видам вооруженных сил)";

имени Игоря Костенко для специальности "География";

имени Александра Плеханова для специальности "Архитектура и градостроительство";

имени Сергея Байдовського для специальности "Инженерия программного обеспечения";

имени Сергея Нигояна для специальности "Сценическое искусство";

имени Юрия Дяковская для специальности "Психология".

Для молодых ученых стипендии установлен в честь: Дмитрия Максимова, Назария Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка, Юрия Поправки.

Напомним, Рада предоставила статус участников боевых действий активистам евромайдан.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы