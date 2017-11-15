Кабмин начал 50 академических стипендий в честь героев Небесной сотни

По информации Минсоцполитики, стипендии для студентов и курсантов будут выплачивать ежемесячно в течение учебного года. Студенты будут получать их в размере, установленном Кабмином (сейчас размер именных стипендии КМУ составляет для вузов III уровня аккредитации - 1900 грн; вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений - 2480 грн), а курсанты - в размере прожиточного минимума на 1 января текущего года (сейчас это 1544 грн).

В то же время, как отметили в ведомстве, стипендии для молодых ученых назначать ежегодно ко Дню Достоинства и Свободы, сроком на один год. Их ежемесячный размер составит 2 прожиточных минимума на начало бюджетного года (сейчас это 3088 грн). Более подробный порядок их назначения будут определены в отдельном Положении, которое в ближайшее время разработают МОН и Минфин.

Согласно постановлению, академические стипендии будут предоставляться студентам и курсантам государственных вузов по 10-ти специальностям. В частности, установлено по 5 академических стипендий:

имени Василия Моисея для специальности "Физическая терапия, Эрготерапия";

имени Владислава Зубенко для специальности "Железнодорожный транспорт";

имени Дмитрия Пагора для специальности "Агроинженерия";

имени Дмитрия Чернявского для специальности "Экономика";

имени Ивана Тарасюка для специальности "Военное управление (по видам вооруженных сил)";

имени Игоря Костенко для специальности "География";

имени Александра Плеханова для специальности "Архитектура и градостроительство";

имени Сергея Байдовського для специальности "Инженерия программного обеспечения";

имени Сергея Нигояна для специальности "Сценическое искусство";

имени Юрия Дяковская для специальности "Психология".

Для молодых ученых стипендии установлен в честь: Дмитрия Максимова, Назария Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка, Юрия Поправки.

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