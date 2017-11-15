Кабмин начал 50 академических стипендий в честь героев Небесной сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление об учреждении 50 академических стипендий в честь 10 молодых Героев Небесной Сотни, а также 25 стипендий в честь 5 Героев для молодых ученых, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоцполитики.
По информации Минсоцполитики, стипендии для студентов и курсантов будут выплачивать ежемесячно в течение учебного года. Студенты будут получать их в размере, установленном Кабмином (сейчас размер именных стипендии КМУ составляет для вузов III уровня аккредитации - 1900 грн; вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений - 2480 грн), а курсанты - в размере прожиточного минимума на 1 января текущего года (сейчас это 1544 грн).
В то же время, как отметили в ведомстве, стипендии для молодых ученых назначать ежегодно ко Дню Достоинства и Свободы, сроком на один год. Их ежемесячный размер составит 2 прожиточных минимума на начало бюджетного года (сейчас это 3088 грн). Более подробный порядок их назначения будут определены в отдельном Положении, которое в ближайшее время разработают МОН и Минфин.
Согласно постановлению, академические стипендии будут предоставляться студентам и курсантам государственных вузов по 10-ти специальностям. В частности, установлено по 5 академических стипендий:
имени Василия Моисея для специальности "Физическая терапия, Эрготерапия";
имени Владислава Зубенко для специальности "Железнодорожный транспорт";
имени Дмитрия Пагора для специальности "Агроинженерия";
имени Дмитрия Чернявского для специальности "Экономика";
имени Ивана Тарасюка для специальности "Военное управление (по видам вооруженных сил)";
имени Игоря Костенко для специальности "География";
имени Александра Плеханова для специальности "Архитектура и градостроительство";
имени Сергея Байдовського для специальности "Инженерия программного обеспечения";
имени Сергея Нигояна для специальности "Сценическое искусство";
имени Юрия Дяковская для специальности "Психология".
Для молодых ученых стипендии установлен в честь: Дмитрия Максимова, Назария Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка, Юрия Поправки.
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