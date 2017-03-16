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Кабмін врегулював ефективність використання 500 млн грн на відшкодування вартості ліків

Кабмін врегулював ефективність використання 500 млн грн на відшкодування вартості ліків

Київ • УНН

 • 12717 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряд ухвалив постанови, які дозволять більш ефективно використовувати 500 млн грн, які виділені в бюджеті на програму відшкодування вартості ліків. Про це на брифінгу в уряді повідомила виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає УНН.

"Сьогодні ми прийняли декілька постанов, які стосуються доступних ліків. Ми ще минулого року прийняли постанови щодо програми відшкодування коштів на ліки на тринозології, серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму, я а також цукровий діабет 2-го типу. Ми подали кілька змін до тих постанов, щоб ми могли більш ефективно та якісно використати ті 500 млн, які уже виділено в бюджеті на програму відшкодування ліків, яка розпочинається з 1 квітня",- сказала У.Супрун.

Нагадаємо, з початку лютого розпочався процес поступового зниження цін на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми, який триватиме до квітня 2017 року.

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