Кабмин урегулировал эффективность использования 500 млн грн на возмещение стоимости лекарств

"Сегодня мы приняли несколько постановлений, касающихся доступных лекарств. Мы еще в прошлом году приняли постановления относительно программы возмещения средств на лекарства на тринозологии, сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальную астму, а также сахарный диабет 2-го типа. Мы подали несколько изменений в те постановления, чтобы мы могли более эффективно и качественно использовать те 500 млн, которые уже выделены в бюджете на программу возмещения лекарств, которая начинается с 1 апреля", - сказала У.Супрун.

Напомним, с начала февраля начался процесс постепенного снижения цен на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы, который продлится до апреля 2017 года.