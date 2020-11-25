Кабмін визначився з держгарантіями для малого бізнесу

“Сьогодні, 25 листопада 2020 року, уряд прийняв постанову “Про деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова передбачає:



визначення механізму надання урядом держгарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва;



встановлення порядку відбору банків, які матимуть право отримувати такі гарантії, та умови надання державних гарантій на портфельній основі.



Відтак, з банками-кредиторами укладається договір щодо надання державної гарантії на портфельній основі на термін до 5 років (державною гарантією забезпечується до 50% боргових зобов’язань за портфелем кредитів та до 70% за кожним окремим кредитом), а кредитори формують портфель кредитів.

“Державні гарантії на портфельній основі надаватимуться у обсязі, визначеному ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік“ (5 млрд грн)”, — додали в уряді.

Банками-кредиторами можуть бути банки, які:



складають звітність відповідно до міжнародних стандартів;



не віднесені до категорії проблемних та/або неплатоспроможних;



не мають простроченої заборгованості перед державним бюджетом;



дотримуються вимог, встановлених НБУ щодо формування та зберігання резервів та мають працюючий гривневий кредитний портфель клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу не менше, ніж 500 млн гривень.



Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.