Кабмин определился с госгарантиями для малого бизнеса

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление о предоставлении государственных гарантий для поддержки микропредпринимательства, малого и среднего предпринимательства. Государственные гарантии будут предоставляться из госбюджета на 2020 год в размере 5 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Сегодня, 25 ноября 2020 года, правительство приняло постановление "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление предусматривает:

  • определение механизма предоставления правительством госгарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства;
  • установление порядка отбора банков, имеющих право получать такие гарантии и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе.

Так, с банками-кредиторами заключается договор о предоставлении государственной гарантии на портфельной основе на срок до 5 лет (государственной гарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту), а кредиторы формируют портфель кредитов.

"Государственные гарантии на портфельной основе предоставляться в размере, определенном ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (5 млрд грн)", - добавили в правительстве.

Банками-кредиторами могут быть банки, которые:

  • составляют отчетность в соответствии с международными стандартами;
  • не отнесены к категории проблемных и/или неплатежеспособных;
  • не имеют просроченной задолженности перед государственным бюджетом;
  • придерживаются требований, установленных НБУ по формированию и хранению резервов и имеют работающий гривневый кредитный портфель клиентов микро-, малого и среднего бизнеса не менее 500 млн гривен.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и внедрении финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

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