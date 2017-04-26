Кабмін вирішив європеїзувати неактуальне законодавство в сфері енергозбереження

“Найголовніше, що відповідними змінами до деяких законодавчих актів ми унормовуємо законодавче поле, яке стає простішим та зрозумілішим для бізнесу. Інвестори будуть економити час й потужніше працювати на економіку нашої країни, оминаючи бюрократичні бар’єри”, — заявив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук, коментуючи цю постанову.

За його словами, ухвалений документ передбачає внесення змін до рішень уряду щодо виключення функцій Держенергоефективності, не передбачених актами законодавства вищої юридичної сили.

“Більше того, вони суперечать чинному законодавству, адже положенням про Агентство функцій здійснення контролю не передбачено”, — сказав С.Савчук.

Крім того, за словами С.Савчука, заходів контролю, що були передбачені у законі “Про енергозбереження” до 2012 року, на сьогодні не існує в жодній розвиненій країні. Натомість більшість країн ЄС застосовують механізми стимулювання та фіскальні інструменти, такі як екологічні та енергетичні податки та збори.

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Як зазначає прес-служба уряду, над впровадженням подібних механізмів в Україні Агентство наразі працює. Зокрема, вже розроблено Концепцію стимулювання енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії для промислових підприємств.