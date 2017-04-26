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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22629 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84343 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142983 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111800 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113460 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110569 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102806 просмотра

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Кабмин решил европеизировать неактуальное законодательство в сфере энергосбережения

Кабмин решил европеизировать неактуальное законодательство в сфере энергосбережения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Правительство приняло постановление, которое приведет неактуальные законодательные акты по вопросам контроля в сфере энергосбережения в соответствие с действующим законодательством и правоприменительной практикой стран ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает УНН.

"Самое главное, что соответствующими изменениями в некоторые законодательные акты мы нормируем законодательное поле, которое становится проще и понятнее для бизнеса. Инвесторы будут экономить время и мощнее работать на экономику нашей страны, минуя бюрократические барьеры", - заявил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук, комментируя это постановление.

По его словам, принятый документ предусматривает внесение изменений в решения правительства об исключении функций Госэнергоэффективности, не предусмотренных актами законодательства высшей юридической силы.

"Более того, они противоречат действующему законодательству, ведь положением о Агентстве функции осуществления контроля не предусмотрены", - сказал С.Савчук.

Кроме того, по словам С.Савчука, мер контроля, которые были предусмотрены в законе "Об энергосбережении" до 2012 года, на сегодня не существует ни в одной развитой стране. Однако большинство стран ЕС применяют механизмы стимулирования и фискальные инструменты, такие как экологические и энергетические налоги и сборы.

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Как отмечает пресс-служба правительства, над внедрением подобных механизмов в Украине Агентство пока работает. В частности, уже разработана Концепция стимулирования энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии для промышленных предприятий.

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