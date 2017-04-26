Кабмин решил европеизировать неактуальное законодательство в сфере энергосбережения

"Самое главное, что соответствующими изменениями в некоторые законодательные акты мы нормируем законодательное поле, которое становится проще и понятнее для бизнеса. Инвесторы будут экономить время и мощнее работать на экономику нашей страны, минуя бюрократические барьеры", - заявил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук, комментируя это постановление.

По его словам, принятый документ предусматривает внесение изменений в решения правительства об исключении функций Госэнергоэффективности, не предусмотренных актами законодательства высшей юридической силы.

"Более того, они противоречат действующему законодательству, ведь положением о Агентстве функции осуществления контроля не предусмотрены", - сказал С.Савчук.

Кроме того, по словам С.Савчука, мер контроля, которые были предусмотрены в законе "Об энергосбережении" до 2012 года, на сегодня не существует ни в одной развитой стране. Однако большинство стран ЕС применяют механизмы стимулирования и фискальные инструменты, такие как экологические и энергетические налоги и сборы.

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Как отмечает пресс-служба правительства, над внедрением подобных механизмов в Украине Агентство пока работает. В частности, уже разработана Концепция стимулирования энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии для промышленных предприятий.