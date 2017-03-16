Кабмін відкликав законопроект про території з особливим режимом мовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кабінет міністрів України відкликав законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо території з особливим режимом мовлення. Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Під час розгляду цього питання представник Мінінформполітики просив членів уряду розглянути питання про відкликання закону України про внесення змін до деяких законів України щодо території з особливим режимом мовлення.
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У міністерстві пояснили, що мета цього проекту закону була в тому, щоб невідкладно поширити українське мовлення на прикордонних територіях шляхом спрощення механізму ліцензування мовлення на таких територіях. Однак, під час розгляду проекту закону у профільного комітету були зауваження, щодо того, що потрібно більш детально виписати термінологію тощо.
Після розгляду цього питання члени уряду схвалили це рішення.