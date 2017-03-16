Кабмин отозвал законопроект о территориях с особым режимом вещания

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122011 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181143 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132114 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126015 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118209 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106563 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107587 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103926 просмотра

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Кабмин отозвал законопроект о территориях с особым режимом вещания

Киев  •  УНН

 • 9263 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Кабинет министров Украины отозвал законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территории с особым режимом вещания. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

При рассмотрении этого вопроса представитель Мининформполитики просил членов правительства рассмотреть вопрос об отзыве закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территории с особым режимом вещания.

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В министерстве пояснили, что цель этого проекта закона была в том, чтобы безотлагательно распространить украинское вещание на приграничных территориях путем упрощения механизма лицензирования вещания на таких территориях. Однако, при рассмотрении проекта закона у профильного комитета были замечания относительно того, что нужно более детально выписать терминологию и тому подобное.

После рассмотрения этого вопроса члены правительства одобрили это решение.

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