Кабмин отозвал законопроект о территориях с особым режимом вещания
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Кабинет министров Украины отозвал законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территории с особым режимом вещания. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
При рассмотрении этого вопроса представитель Мининформполитики просил членов правительства рассмотреть вопрос об отзыве закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территории с особым режимом вещания.
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В министерстве пояснили, что цель этого проекта закона была в том, чтобы безотлагательно распространить украинское вещание на приграничных территориях путем упрощения механизма лицензирования вещания на таких территориях. Однако, при рассмотрении проекта закона у профильного комитета были замечания относительно того, что нужно более детально выписать терминологию и тому подобное.
После рассмотрения этого вопроса члены правительства одобрили это решение.