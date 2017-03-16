Кабмин отозвал законопроект о территориях с особым режимом вещания

При рассмотрении этого вопроса представитель Мининформполитики просил членов правительства рассмотреть вопрос об отзыве закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территории с особым режимом вещания.

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В министерстве пояснили, что цель этого проекта закона была в том, чтобы безотлагательно распространить украинское вещание на приграничных территориях путем упрощения механизма лицензирования вещания на таких территориях. Однако, при рассмотрении проекта закона у профильного комитета были замечания относительно того, что нужно более детально выписать терминологию и тому подобное.

После рассмотрения этого вопроса члены правительства одобрили это решение.