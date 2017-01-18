Кабмін виділив кошти з резервного фонду для доставки останків О.Олеся в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Кабінет міністрів України виділив кошти з резервного фонду для доставки в Україну останків Олександра Олеся і перепоховання у Лук'янівському заповіднику у Києві. Таке рішення ухвалили члени уряду на засіданні, передає кореспондент УНН.
Віце-прем'єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко представив проект розпорядження про перепоховання останків О.Олеся.
Зокрема, за його словами, передбачається виділення коштів з резервного фонду на забезпечення доставки останків Олеся до України і перепоховання його у Лук'янівському заповіднику на територіі Києва.
Нагадаємо, родичі українського письменника Олександра Олеся дали згоду на перепоховання його останків в Україні.
Як повідомляв УНН, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.