Кабмин выделил средства из резервного фонда для доставки останков А.Олеся в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Кабинет министров Украины выделил средства из резервного фонда для доставки в Украину останков Александра Олеся и перезахоронения в Лукьяновском заповеднике в Киеве. Такое решение приняли члены правительства на заседании, передает корреспондент УНН.
Вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко представил проект распоряжения о перезахоронении останков А.Олеся.
В частности, по его словам, предусматривается выделение средств из резервного фонда на обеспечение доставки останков Олеся в Украину и перезахоронение его в Лукьяновском заповеднике на территории Киева.
Напомним, родственники украинского писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине.
Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.