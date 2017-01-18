Кабмин выделил средства из резервного фонда для доставки останков А.Олеся в Украине

Вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко представил проект распоряжения о перезахоронении останков А.Олеся.

В частности, по его словам, предусматривается выделение средств из резервного фонда на обеспечение доставки останков Олеся в Украину и перезахоронение его в Лукьяновском заповеднике на территории Киева.

Напомним, родственники украинского писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине.

Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.