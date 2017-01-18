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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин выделил средства из резервного фонда для доставки останков А.Олеся в Украине

Кабмин выделил средства из резервного фонда для доставки останков А.Олеся в Украине

Киев • УНН

 • 12469 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Кабинет министров Украины выделил средства из резервного фонда для доставки в Украину останков Александра Олеся и перезахоронения в Лукьяновском заповеднике в Киеве. Такое решение приняли члены правительства на заседании, передает корреспондент УНН.

Вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко представил проект распоряжения о перезахоронении останков А.Олеся.

В частности, по его словам, предусматривается выделение средств из резервного фонда на обеспечение доставки останков Олеся в Украину и перезахоронение его в Лукьяновском заповеднике на территории Киева.

Напомним, родственники украинского писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине.

Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.

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