Кабмін виділив додаткові понад 200 млн грн на доплати медикам, що борються з COVID-19

Цитата

“Уряд виділив додаткові 205 млн грн на доплати медикам, що борються з COVID-19”, — написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, під час засідання урядовці підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосереднє відношення до боротьби з COVID-19.

Додамо, що сума до 31 грудня 2021 року становить 204 960 тис. грн (з них оплата праці — 168 000 тис. грн).

Доповнення

Колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов в кінці літа повідомляв, що загальний борг перед Слов’янською центральною районною лікарнею з боку НСЗУ становить понад 8 млн грн.



Українські медичні працівники продовжують скаржитися на невиплати заробітних плат, враховуючи “ковідні” доплати. До прикладу, 13 серпня медики Соснівської міської лікарні оголосили голодування через те, що всьому трудовому колективу не виплачували зарплати з квітня цього року.

Про проблему заборгованостей також наголошували медики з різних куточків країни.



У вересні медики заявляли, що на тлі сплеску COVID-19 НСЗУ продовжує ігнорувати виплати “ковідних” пакетів лікарням.