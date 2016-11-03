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Кабмін уповноважив О.Данилюка на підписання гарантій від СБ на закупівлю газу

Кабмін уповноважив О.Данилюка на підписання гарантій від СБ на закупівлю газу

Київ • УНН

 • 7602 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кабінет міністрів уповноважив міністра фінансів Олександра Данилюка на підписання договору про гарантію відшкодування кредиту на закупівлю газу між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що є структурою Світового банку, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Також уряд затвердив склад делегації для участі в переговорах з МБРР під головуванням заступника міністра фінансів Юрія Буци.

Як зазначається, рішення про надання гарантії на загальну суму 500 млн дол. США для підтримки закупівлі природного газу НАК "Нафтогазом" було прийнято радою директорів МБРР 18 жовтня 2016 року. Залучення коштів відбуватиметься відповідно до кредитного договору, який буде укладено між НАК "Нафтогаз України" та Сіті і Дойче банками.

"Залучення кредиту під гарантії МБРР дозволить Україні закупити достатню кількість газу для проведення опалювального сезону 2016-2017 років. Кредитні кошти підуть на те, аби стабільно і безперебійно забезпечувати жителів України теплом протягом зимових місяців", - сказана у повідомленні.

Минулого року було залучено кредит Європейського банку реконструкції та розвитку на 300 млн євро для закупівлі НАК "Нафтогаз України" газу на європейському ринку. Це дозволило не тільки забезпечити стабільну подачу тепла громадянам протягом опалювального сезону, а й прискорило диверсифікацію джерел постачання енергії та посилило енергетичну незалежність та безпеку України, зауважили у Мінфіні.

Відомство повідомляє, що гарантія МБРР надається на таких умовах: сума гарантії – до 500 000 тис. дол. США; плата за надання гарантії – 0,5% річних суми виданої МБРР гарантії (сплачуються щопіврічно авансовим платежем); комісія за резервування – 0,25% річних суми виданої МБРР гарантії (сплачується протягом терміну між підписанням договору про співпрацю до набрання гарантією МБРР чинності); одноразова комісія – 0,25% обсягу гарантії МБРР; комісія за вступ – 0,15% обсягу гарантії МБРР; комісія за оформлення – 0,10% обсягу гарантії МБРР.

Усі вищенаведені комісії, як зазначається, сплачуються НАК "Нафтогаз України".

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