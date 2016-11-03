Кабмин уполномочил А.Данилюка на подписание гарантий от ВБ на закупку газа

Также правительство утвердило состав делегации для участия в переговорах с МБРР под председательством заместителя министра финансов Юрия Буцы.

Как отмечается, решение о предоставлении гарантии на общую сумму 500 млн долл. США для поддержки закупки природного газа НАК "Нафтогазом" было принято советом директоров МБРР 18 октября 2016 года. Привлечение средств будет происходить в соответствии с кредитным договором, который будет заключен между НАК "Нафтогаз Украины" и Сити и Дойче банками.

"Привлечение кредита под гарантии МБРР позволит Украине закупить достаточное количество газа для проведения отопительного сезона 2016-2017 годов. Кредитные средства пойдут на то, чтобы стабильно и бесперебойно обеспечивать жителей Украины теплом в течение зимних месяцев", - говорится в сообщении.

В прошлом году был привлечен кредит Европейского банка реконструкции и развития на 300 млн евро для закупки НАК "Нафтогаз Украины" газа на европейском рынке. Это позволило не только обеспечить стабильную подачу тепла гражданам в течение отопительного сезона, но и ускорило диверсификацию источников энергии и усилило энергетическую независимость и безопасность Украины, отметили в Минфине.

Ведомство сообщает, что гарантия МБРР предоставляется на следующих условиях: сумма гарантии - до 500 000 тыс. Долл. США; плата за предоставление гарантии - 0,5% годовых суммы выданной МБРР гарантии (выплачиваются каждые полгода авансовым платежом) комиссия за резервирование - 0,25% годовых суммы выданной МБРР гарантии (бесплатно в течение срока между подписанием договора о сотрудничестве до вступления гарантией МБРР силу) одноразовая комиссия - 0,25% объема гарантии МБРР; комиссия за вступление - 0,15% объема гарантии МБРР; комиссия за оформление - 0,10% объема гарантии МБРР.

Все вышеприведенные комиссии, как отмечается, оплачиваются НАК "Нафтогаз Украины".