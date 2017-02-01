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Кабмін ухвалив рішення про докапіталізацію Ощадбанку на 3,5 млрд грн

Кабмін ухвалив рішення про докапіталізацію Ощадбанку на 3,5 млрд грн

Київ • УНН

 • 9318 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про докапіталізацію державних банків Ощадбанку на 3,5 млрд грн, а Укрексімбанку – на 3 млрд грн. Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Вчора була проведена експортно-аналітична рада, яка надала відповідні рекомендації стосовно суми до капіталізації. Тому з урахуванням цього прошу… підтримати рішення по додатковій докапіталізації Ощадбанку на 3,5 млрд грн, а також Укрексімбанку на 3 млрд грн", - поінформував міністр фінансів О.Данилюк.

Після цих слів урядовці підтримали рішення.

У грудні минулого року Кабмін дозволив випускати індексні ОВДП для докапіталізації ПриватБанку.

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