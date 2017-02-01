Кабмин принял решение о докапитализации Сбербанка на 3,5 млрд грн

"Вчера был проведен экспортно-аналитический совет, который предоставил соответствующие рекомендации относительно суммы докапитализации. Поэтому с учетом этого прошу ... поддержать решение по дополнительной докапитализации Сбербанка на 3,5 млрд грн, а также Укрэксимбанка на 3 млрд грн", - сообщил министр финансов А.Данилюк.

После этих слов чиновники поддержали решение.