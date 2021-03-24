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Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили

Київ • УНН

 • 38130 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. На засіданні у середу Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

“На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень”, - пише Мокан.

Деталі

Зі слів нардепа, сьогодні урядовці проголосували за:

- призначення Козловської Наталії Вікторівни - заступницею Міністра розвитку громад та територій України.

- погодження призначення Петченка Павла Вікторовича - виконуючим обов'язки генерального директора державного підприємства "Регіональні електричні мережі" (виконуючий обов'язки директора ДП "Українські газорозподільні мережі").

- погодження призначення Науменка Едуарда Анатолійовича - заступником голови Херсонської ОДА.

Що було раніше

На попередньому засіданні, 17 березня, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, погодивши призначення шести заступників голів у кількох облдержадміністраціях, а також звільнивши низку чиновників з центральних органів влади, зокрема, у зв'язку з ліквідацією кількох установ зі сфери містобудування.

Водночас у міністра інфраструктури Владислава Криклія з'явився новий заступник.

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