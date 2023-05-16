Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: хто отримав, а хто втратив посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Уряд сьогодні під час засідання ухвалив низку кадрових рішень. Частина з них стосується погоджень призначення та звільнення голів РДА, передає УНН.
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Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін призначив Резнік Ганну Олегівну заступником Голови Національного агентства кваліфікацій.
Крім того, погоджено призначення:
- Кравчука Миколи Миколайовича головою Обухівської районної державної адміністрації Київської області;
- Литвина Владислава Володимировича головою Фастівської районної державної адміністрації Київської області.
А також погоджено звільнення Козарійчука Дмитра Васильовича з посади голови Чернівецької районної державної адміністрації Чернівецької області.
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